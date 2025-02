Fgl-Zuma ribalta il risultato: due punti vitali

CASTELFRANCO

Serie A2 Pool Salvezza, 3 giornata andata Resinglass Olbia-Fgl-Zuma Castelfranco 2-3 Olbia: Barbazeni 7, Ngolongolo 7, Blasi (L) pos 50% – prf 43%, Civetta n.e., Partenio 22, Fontemaggi 2, Korhonen 17, Pasquino 10, Trampus 17, Kogler, Negri, Piredda n.e. Allenatore: Dino Guadalupi.

Mv 14, aces 6, bs. Fgl-Zuma: Zuccarelli 17, Colzi 12, Salinas 22, Tosi, Braida, Vecerina 10, Ferraro 6, Tesi (L) pos 48% – prf 12%, Fucka 15, Fava, Lotti n.e. Allenatore: Marco Bracci. Mv 18, aces 4, bs 13.

Note: 25-22 in 35, 25-23 in 35’, 27-29 in 37’, 18-25 in 26’, 14-16 in 31’.

Grande prova di carattere della Fgl-Zuma che rimette in piedi una gara compromessa vincendo al tie-break in terra sarda e portando via due punti vitali in chiave salvezza. Tre ore di gioco per centrare il primo successo nella Pool Salvezza e passare a quota 21. Priva del libero Veronica Bisconti, rimasta a casa con la febbre, e contro una squadra che alla vigilia del match occupava la seconda posizione, la formazione di Marco Bracci compie una piccola impresa. Salinas e compagne ci credono e anche nei momenti di difficoltà, si compattano per superarli. Come il secondo set perso al fotofinish dopo una grandissima rimonta (dal 19-11 al 23-23) poteva rivelarsi un colpo fatale. Invece le biancoblu riescono a conquistare la terza frazione ai vantaggi e dominano il set succcessivo fino al successo al tie-break.

Coach Marco Bracci: "Le ragazze hanno dimostrato di non demoralizzarsi mai, anche sotto di due set. Riuscire ad esprimere un buon gioco significa avere anche un atteggiamento mentale in fiducia. I primi due set li abbiamo persi di misura, poi negli altri siamo riusciti a fare qualcosina di più, soprattutto in fase di battuta e difesa. Ricevendo anche meglio abbiamo avuto l’opportunità di sfruttare il nostro gioco veloce".