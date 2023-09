Festa per i 100 anni di Mario Bacci

Candelina, taglio della torta, brindisi, l’abbraccio di tutta la famiglia, ma anche gli auguri del sindaco Matteo Franconi, una targa celebrativa dell’evento e la fascia tricolore indossata per ricordare una giornata davvero magica. I cento anni di Mario Bacci sono stati un momento indimenticabile per il pontederese doc ed ex piaggista.