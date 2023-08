Festa del commercio. "Va bene anche a ottobre. Tutti uniti, noi ci siamo"

Pontedera, 30 agosto 2023 - Dai commercianti di Pontedera il coro è unanime: proviamo ad organizzare la Festa del Commercio. Il vicesindaco e assessore al commercio, Alessandro Puccinelli, nei giorni scorsi si era detto pessimista sulle possibilità di realizzare a settembre la tradizionale festa dei commercianti, in quanto ad un appello lanciato prima delle ferie non era arrivata una risposta da parte degli stessi commercianti. E adesso la situazione è stata definita "di stallo".

"Ma organizzare la festa dei commercianti non spetta a noi, non è il nostro mestiere – dice Lucia Santini del negozio Sotto e Sopra di via Gotti –. Noi possiamo proporre idee, dire cosa ci piace di più o di meno ma non siamo il Comune che nell’arco di un anno deve pianificare eventi ed iniziative. Purtroppo si arriva sempre all’ultimo e noi da soli non sappiamo neppure da che parte iniziare. Adesso si sta riorganizzando il Ccn e ci sono tante idee sul piatto ma c’è bisogno di tempo per realizzarle". Il Ccn appunto. Quel Centro Commerciale Naturale che presto – assicura Claudio Del Sarto, responsabile provinciale di Confesercenti – si riunirà in assemblea per eleggere un nuovo direttivo ed un nuovo presidente, per partire poi con quel progetto di sviluppo del brand commerciale di Pontedera che possa rivitalizzare il centro storico ed i negozi pontederesi. Ma servirà un po’ di tempo e pensare che il Ccn possa organizzare da solo la Festa del Commercio tra due settimane è pressoché impossibile, nonostante alcune bozze di progetto ci sono già. E come già sostenuto da Confcommercio, anche Confesercenti si dice disponibile a mettere in piedi questa serata.

"Se decidiamo di organizzare la festa dei commercianti ben venga – ribadisce Del Sarto – magari siamo un po’ indietro con i tempi. Ma possiamo farla ad ottobre anziché a settembre". Sono d’accordo i commercianti. "Se ci mettiamo d’accordo per farla, noi ci siamo. Almeno si porta un po’ di persone a Pontedera" dice Matteo Toncelli di Mazzei Boutique. "Una prova la farei – le parole di Lorenzo Nuti di Enzo Abbigliamento – facciamo una riunione e capiamo cosa possiamo fare. Rinunciare a questa festa sarebbe un danno d’immagine per la città". Gli fa eco Luisa Frenda di MariLù Abbigliamento in via Roma. "Mi farebbe piacere farla, la aspetto da tre anni – dice – ma il Comune non ci può dire a noi di organizzarla, noi abbiamo già il nostro lavoro che ci impegna abbastanza".