Federico Puccini coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia

SANTA MARIA A MONTE Federico Puccini è il nuovo coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia di Santa Maria a Monte. Prende il posto di Johann Bontà che rimane nell’organo dirigente del partito come portavoce. Vicecoordinatore è stato eletto Silvio Tempstini. Il congresso comunale di Fratelli d’Italia di Santa Maria a Monte si è svolto all’hotel Galilei di Pisa, come tutti gli altri congressi relativi ai Comuni della provincia dove il partito di Giorgia Meloni ha un proprio circolo. L’assise ha avuto luogo alla presenza del segretario provinciale Serena Bulleri e dei dirigenti provinciali di Fratelli d’Italia, come da statuto e regolamento. Ogni singolo congresso ha provveduto alla nomina dei nuovi coordinatori e degli organi dirigenti locali del partito che anche a Santa Maria a Monte è risultato il più votato nell’ultima tornata elettorale e che a livello amministrativo esprime una carica importante come quella del vicesindaco ricoperta da Maurizio Lucchesi. Per il circolo di Santa Maria a monte, come detto, è stato eletto all’unanimità Federico Puccini come nuovo coordinatore e Johann Bontà coordinatore uscente rimane portavoce del Partito. Puccini e Bontà hanno subito provveduto a nominare il nuovo direttivo interno di Fratelli d’Italia a Santa Maria a Monte, che risulta così composto: presidente onorario Silvano Marconcini, vicecoordinatore Silvio Tempestini. Entrano a far parte del direttivo Maurizio Lucchesi, Paolo Ficcadenti e il giovanissimo Mirko Novi. "Può ricominciare così l’attività sul territorio, la campagna tesseramenti e gli incontri con le persone che credono nei nostri valori e nei nostri obbiettivi – le parole del nuovo coordinatore Puccini e del portavoce Bontà – in appuntamenti elettorali che a breve ci coinvolgeranno e che sicuramente ci troveranno pronti".