FdI: "Serve un tavolo sulla sicurezza in città"

PONTEDERA

"La notizia che la provincia di Pisa si posiziona al diciottesimo posto nell’indice della criminalità, su 106 province italiane, è allarmante. La nostra provincia, infatti, si conferma una delle aree più colpite da reati, con un preoccupante primato per i furti in abitazione, un indice che si trascina già dal 2022. In Toscana, solo Firenze, Prato e Livorno ci superano in termini di criminalità". E’ l’intervento di Fratelli d’Italia che prende posizione dopo la pubblicazione di questa graduatoria e dopo i vari episodi di criminalità che si sono susseguiti in città, tra furti di auto, rapine ai danni dei negozianti e accoltellamenti.

"Inoltre, fra i vari indici, spiccano: il 16° posto per le violenze sessuali, il 51° per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, il 9°posto per furti di vario tipo e al 43° per rapine – prosegue FdI – Questi numeri evidenziano un’emergenza sicurezza che Fratelli d’Italia denuncia da anni qui a Pontedera. La sicurezza non si garantisce solo chiedendo al prefetto un aumento delle forze dell’ordine, ma si costruisce anche sottraendo alla criminalità gli spazi in cui oggi prospera, attraverso una concreta politica di riqualificazione urbana. Questi spazi, anziché rimanere abbandonati al degrado, dovrebbero essere affidati a privati, associazioni e enti del terzo settore, sviluppando soluzioni condivise che permettano ai quartieri di rinascere".

Secondo FdI "è essenziale mettere in campo politiche di integrazione efficaci, in grado di sottrarre alle reti criminali quei cittadini stranieri che spesso vengono sfruttati come manodopera per attività illecite. Tali politiche sono oggi completamente assenti a Pontedera, ma rappresenterebbero un passo fondamentale per garantire una maggiore sicurezza e coesione sociale nella nostra città". Per affrontare queste problematiche, Fratelli d’Italia propone la costituzione di un tavolo per la sicurezza e la riqualificazione urbana.