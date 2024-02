Fabio Mini sfiderà Grossi. Domani la presentazione

CASTELFRANCO

Domani sarà il giorno di Fabio Mini. Sciolte tutte le riserve e trovati gli accordi elettorali, il centrodestra di Castelfranco ha deciso. Sarà lui il candidato sindaco per le Comunali dell’8 e 9 giugno a Castelfranco. La presentazione è fissata per le 12 alla Caffetteria Martini in viale Italia. Mini è il coordinatore di Fratelli d’Italia per il comprensorio del Cuoio e con questo ruolo sta seguendo le trattative elettorali anche negli altri Comuni della zona. L’altro giorno ha incontrato l’onorevole fiorentino Giovanni Donzelli (nella foto), uno degli esponendi di FdI più vicini alla leader Giorgia Meloni, proprio per parlare delle elezioni Comuni nella nostra zona.

A Castelfranco scende direttamente in campo per la coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, in contrapposizione al centrosinistra che ha già presentato da settimane la candidatura a sindaco dell’attuale vicesindaco Federico Grossi. Mini da sempre è esponente del centrodestra e proviene dalle esperienze politiche in Alleanza Nazionale prima e poi in FdI. A Castelfranco le liste in corsa per le Comunali di giugno potrebbero essere te. Oltre ai due schieramenti di centrosinistra e centrodestra, ci sarà la lista civica alla quale sta lavorando ormai da mesi Silvia Valori, nota per il suo impegno come animalista e volontaria del canile di Santa Maria a Monte ed esponente del Palio dei Barchini.