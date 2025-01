Addio all’ex mercato, ruspe al lavoro per il nuovo PalAcqua

Pontedera, 17 gennaio 2025 – Ruspe al lavoro in questi giorni per abbattere i tetti e le mura dell’ex mercato ortofrutticolo comunale, oltre che il locale che per anni ha ospitato il bar che si affacciava su via Pacinotti. Il cantiere per la realizzazione del nuovo PalAcqua, e delle sue pertinenze, viaggia spedito. E si inizia ad intravedere quello che sarà il nuovo spazio che cambiare un angolo di Fuori del Ponte. “Il cantiere prosegue regolare senza intoppi – garantisce l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli – seguiamo le operazioni con regolarità, è tutto nei tempi previsti”.

Nelle scorse settimane erano state rimosse le coperture del vecchio mercato ortofrutticolo in amianto. Un’operazione delicata che doveva essere svolta in due momenti separati rispetto alla vera e propria demolizione. Una volta termina la rimozione dell’amianto si è iniziato nei giorni scorsi a demolire con le ruspe muri e tetti dei locali che per anni hanno ospitato il mercato ortofrutticolo comunale. Una fase che si prolungherà anche per tutta la prossima settimana tra la demolizione anche della pavimentazione, lo smaltimento delle macerie e quindi la pulizia finale a raso. È la seconda importante demolizione dopo quella del capannone che per anni ha ospitato i carri del carnevale, la pugilistica Mazzinghi e la ginnastica. Qui troverà spazio uno degli ingressi alla nuova piscina coperta comunale e un’area a verde. Nel frattempo si lavora anche all’immobile in costruzione. Terminati gli scavi per la vasca interna, il prossimo passo è quello che vedrà la realizzazione dei rivestimenti della vasca e quindi la predisposizione degli impianti.

Insomma passo dopo passo si viaggia verso il completamento di quello che è uno dei più importanti interventi di rigenerazione urbana messo in campo dall’amministrazione attuale con l’importante finanziamento del Pnrr di oltre 5,5 milioni di euro. Con il cronoprogramma dettato dal Pnrr rispettato, l’obiettivo è quello di trasferire la piscina coperta attualmente sotto la cupola rossa di via della Costituzione per la stagione invernale da settembre 2026.

l.b.