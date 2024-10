Ex colonia Piaggio nel degrado. In una tesi il suo recupero: "Un simbolo per tante persone"

PONTEDERA

La ex colonia Piaggio, situata tra le montagne della Val d’Aveto in Liguria, continua a vivere nella memoria di chi l’ha conosciuta e frequentata ma la sua struttura, oggi rischia di scomparire sotto il peso dell’incuria. Nonostante ciò, il progetto per il suo recupero non si ferma. La comunità locale, insieme a ex ospiti e nuovi sostenitori, spera di coinvolgere investitori privati e istituzioni affinché l’edificio possa rinascere e tornare ad essere un punto di riferimento per la valle. A portare avanti questa causa c’è anche una giovane, Anna Checola, laureata in Product and Service Design al Politecnico di Milano. Legata alla Val d’Aveto fin dall’infanzia, Anna ha scelto di dedicare la sua tesi proprio alla colonia Piaggio "Ho trascorso molti anni qui a giocare tra pascoli e vette e ho visto lentamente questa valle trasformarsi – ha raccontato la neo laureata, Anna Checola – Negozi chiusi, seconde case disabitate, alberghi vuoti".

Il progetto di tesi ha coinvolto anche la comunità locale attraverso un processo di co-design. "Ho parlato con le persone del posto, con la mia famiglia– Ha proseguito, Checola – Non è solo un edificio in decadenza ma un simbolo di ciò che era la valle". Anna ha iniziato a raccogliere testimonianze, idee e ricordi, scoprendo il gruppo degli ex bambini della colonia con cui ha stretto un legame sui social. "Questo edificio non è un ecomostro ma un pezzo di storia e architettura di pregio che non può e non deve essere demolito – ha concluso, Checola – la sua riqualificazione rappresenta una sfida ma anche una grande opportunità per riportare persone in Val d’Aveto e far rivivere la valle". Il progetto è stato premiato anche dal Politecnico.