Eventi “Un fantastico Natale“ per Ponsacco

PONSACCO

La magia delle feste è pronta ad avvolgere Ponsacco con “Un fantastico Natale”, l’iniziativa che animerà il centro storico sabato 7 dicembre organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Ponsacco, la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e la collaborazione dell’Associazione Buon Pro.

"Siamo molto contenti che sia un’iniziativa organizzata da un nostro gradito partner come Confcommercio ad aprire le festività" dichiara l’assessore al Commercio del Comune di Ponsacco Anna De Santi.

" Grazie all’amministrazione comunale per la collaborazione che ci permette di riproporre un appuntamento ormai irrinunciabile nel periodo natalizio – afferma il presidente Area vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli – Si tratta di un’iniziativa che coinvolge molte associazioni del nostro territorio, specialmente a carattere sociale, anche grazie al coordinamento con l’associazione Buon Pro che ci ha permesso di organizzare una festa ricca e coinvolgente". "Il tessuto commerciale richiede iniziative come queste in grado di promuovere Ponsacco e attrarre investimenti sul territorio", le parole del responsabile territoriale Confcommercio Pisa Luca Favilli.

Un’intera giornata di emozioni, a partire dalle 10 fino alle 19.30, con i mercatini di natale che ospiteranno oltre 20 espositori in corso Matteotti e Piazza della Repubblica, nel tratto da Porta Pisana e L’Antica Edicola, dove sarà possibile trovare tante idee regalo, addobbi per l’albero di Natale e specialità gastronomiche e prodotti del territorio. Non mancheranno giochi e animazione per i più piccoli, oltre ai canti di Natale che risuoneranno in via Palestro grazie ai cantori dell’associazione Amici della Musica. Il momento più atteso è in programma alle 15 in Piazza San Giovanni, quando Babbo Natale scenderà dal campanile della chiesa, per poi accogliere sulla sua grande slitta tutti i bambini, che potranno scattare foto e consegnare le loro letterine, fino alle 19.

Dopo la discesa di Babbo Natale il campanile sarà aperto alle visite guidate. Dalle 17 l’auditorium Don Meliani ospiterà un’asta di quadri con ricavato in beneficenza per la popolazione del Libano.