Erba alta e incuria nei giardini delle scuole

"Incuria nei giardini delle scuole di San Donato e Montecalvoli". A segnalarlo sono i consiglieri del gruppo di opposizione Fare Insieme di Santa Maria a Monte Patrizia Faraoni, Elisa Eugeni e Francesco Petri. "È incredibile continuare ad assistere alla mancanza di un’adeguata manutenzione sul territorio, ma quando questa modalità si evidenzia nelle scuole, è impossibile non denunciarla pubblicamente e chiedere un intervento non procrastinabile – aggiungono i tre esponenti dell’opposizione – Avevamo notato la mancanza del taglio dell’erba e delle siepi nei giardini delle scuole di San Donato e Montecavoli prima delle festività pasquali, ma speravamo che durante le vacanze l’amministrazione provvedesse. Ma al rientro la situazione non solo non è stata sanata ma è decisamente peggiorata. L’erba alta è un pericolo indiscusso per animali, infestanti e anche malattie che possono annidarvisi, l’erba alta impedisce la fruibilità utile all’utilizzo per attività scolastiche e ludiche".