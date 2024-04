Emilio Meliani, poeta a braccio alla Camera

SANTA MARIA A MONTE

Emilio Meliani, il poeta a braccio. Una caratteristica particolare e rara che ha portato Meliani alla Camera dei Deputati dove, nei giorni scorsi, ha avuto luogo l’evento "Poesia a braccio: improvvisamente arte e tradizione, un patrimonio culturale dell’entroterra da custodire e valorizzare". L’iniziativa alla Camera è stata organizzata dall’onorevole questore Paolo Trancasini e ha visto la partecipazione del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Emilio Meliani è andato a Roma con la sindaca Manuela Del Grande che, al ritorno, ha voluto riceverlo in Comune con la giunta per omaggiarlo di "una targa di riconoscimento e gratitudine, per le sue qualità di cantore e poeta a braccio". "Con grande onore – dice Del Grande – ho partecipato come sindaco a questo convegno nel quale il ministro Sangiuliano ha ribadito come il governo si stia impegnando per promuovere e valorizzare le aree interne e per tutelare forme di cultura come la poesia a braccio, patrimonio culturale immateriale del nostro paese. Grazie al nostro cittadino Emilio Meliani, il Comune di Santa Maria a Monte parteciperà appieno all’iniziativa di valorizzazione di questo tipo di cultura, che ha bisogno di essere messa in luce, poiché differentemente dalla poesia scritta, che cristalizza il pensiero, la poesia a braccio è espressione viva, che passa attraverso il pensiero e sfocia in parole, gesti, espressioni. Il Comune di Santa Maria a Monte avvierà un percorso di valorizzazione con organizzazione di eventi e con azioni mirate a pubblicizzare e tutela di questo tipo di poesia".