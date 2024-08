Emergenza per il caldo torrido: "Nessuna criticità all’ospedale"

COMPRENSORIO

Nei pronto soccorso dell’Asl Toscana centro – di cui fanno parte di Comuni di San Miniato, Santa Croce, Castelfranco e Montopoli – non si registrano picchi di accesso ai pronto soccorso a causa del caldo torrido dell’ultimo periodo. Al pronto soccorso di Empoli, che è quello di riferimento anche per i quattro Comuni della zona del Cuoio, nella settimana dal 29 luglio al 4 agosto gli accessi sono stati 171, solo sette in più rispetto allo stesso periodo del 2023.

Lo rende noto il dottor Simone Magazzini, direttore del dipartimento di emergenza e area critica: "Fino a questo momento non sono stati rilevati nei nostri pronto soccorso un numero di accessi tali da connotare situazioni emergenziali e anche il numero dei ricoveri è considerato piuttosto stabile e in linea con il dato stagionale e le annualità precedenti". "Come accade in inverno – fa sapere Magazzini – gli accessi riguardano prevalentemente le persone fragili e gli anziani con una percentuale in più tra il 5 e il 10% di accessi attribuibili, almeno in parte, al caldo, ad esempio pazienti disidratati, calcoli urinari, perdite di coscienza transitorie/vertigini. Si raccomanda comunque alla popolazione di fare riferimento, per le situazioni non urgenti, ai servizi territoriali che sono operativi e che funzionano".

A tal proposito si ricorda che sul sito dell’Azienda Usl Toscana centro una specifica sezione è dedicata alle ondate di calore con indicazioni e consigli su come difedendersi che rimanda al sito regione Toscana https://www.regione.toscana.it/-/ondate-di-calore. Sempre sulla home page collegandosi al link https://www.uslcentro.toscana.it/psstat/pronto-soccorso-pa.php si visualizza in tempo reale l’attività e quindi le presenze dei pronto soccorso dell’Asl Toscana centro, dagli accessi in codice rosso fino a quelli in bianco.