"Eliminati tre posti auto per i residenti". La Coalizione attacca

VOLTERRA

"Il Comune elimina tre posti auto per residenti". Il gruppo consiliare Coalizione Volterra Civica torna all’attacco dell’amministrazione comunale, stavolta sul fronte dei parcheggi. "Mentre dentro le mura la fuga dei residenti continua velocemente, impoverendo il contesto cittadino, l’amministrazione comunale continua nel suo immobilismo e nella sua indifferenza. Non solo: addirittura riesce ad aggravare la situazione - esordisce la minoranza consiliare guidata dalla capogruppo Francesca Giorli - Sotto il parco del Bastione, in via D’Annunzio, da sempre esistono dei posti auto. Pochi, ma estremamente utili per i residenti, che devono portare la spesa in salita. Già la scorsa estate un posto auto era stato rimosso, con la nuova segnaletica, senza considerare le esigenze dei residenti. Ora la novità, non supportata da atti ufficiali né comunicata alla cittadinanza".

La Coalizione parla di segnalazioni giunte da residenti. "Diversi residenti ci segnalano che, in via D’Annunzio, di fronte al capannone comunale già utilizzato come deposito di materiale archeologico, stanno fioccando multe. Eppure, i due posti auto in quel tratto, dove la strada è più ampia, sono sempre esistiti da decenni senza arrecare disturbo a nessuno. Come mai ora è comparso un divieto di sosta, senza preavviso? Chi è responsabile della viabilità a Volterra? Dopo la pessima gestione del caso di via dei Leccetti, ora l’amministrazione colpisce ancora una volta i residenti che accedono da Porta Fiorentina, con multe in una zona dove da sempre si parcheggiava liberamente e senza alcun preavviso".