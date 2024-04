Elezioni, giornata di presentazioni. La “prima“ di Squarcini, Altini e Valori

COMPRENSORIO

Sabato affollato di presentazioni di candidati e iniziative politiche in vista delle Comunali dell’8 e 9 giugno. Come noto, nel comprensorio del Cuoio i Comuni coinvolti sono San Miniato, Santa Croce, Castelfranco e Montopoli. Alle 10,30, al parco Galilei a Castelfranco, il candidato sindaco del centrosinistra Federico Grossi presenta simbolo e punti essenziali del programma della coalizione che, notizia di ieri, vede coinvolti anche i partiti di Azione e Repubblicani.

"Entrambe le forze politiche hanno condiviso la volontà di avviare questa esperienza per un centrosinistra unito e plurale – si legge in una nota di Stefano Pertici, segretario Pd Castelfranco e Stefano Massai, segretario Azione provincia di Pisa – Con Azione e Repubblicani il perimetro della coalizione, che già riuniva Pd, Psi, Alleanza Verdi e Sinistra – si allarga adesso alle componenti moderate e liberali".

Alle 11,30, alla pasticceria Dolce Vita di San Romani, i partiti del centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati) presentano Silvia Squarcini, candida sindaca di Montopoli. "All’incontro con i media, parteciperanno, tra gli altri, gli esponenti provinciali di Lega, Fdi, Fi e Noi Moderati e alcuni parlamentari", si legge in una nota. Alle 15,30, a Capanne in piazza Vittorio Veneto, la lista civica Idee in Comune presenterà i punti essenziali del programma con il candidato sindaco di Montopoli Michael Cantarella.

Alle 17, all’agriturismo Il Cafaggio, il centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati) presenta la candidatura a sindaco di San Miniato di Michele Altini. Seguirà, alle 20, la cena elettorale alla quale sarà presente l’esponente di Forza Italia, sottosegretaria del governo Meloni. Alle 18,30, all’oratorio San Severo di Castelfranco, Silvia Valori presenta la sua candidatura a sindaco di Castelfranco per la lista civica da lei fondata.

A Santa Croce, infine, la candidata sindaca del centrosinistra, Mariangela Bucci, ha incontrato i rappresentanti locali di Cgil, Cisl e Uil per "approfondire le tematiche economiche e sociali, la situazione lavorativa e affrontare la crisi industriale che colpisce il territorio".

