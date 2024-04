"Elezioni a Castelfranco: tre schieramenti in lotta per la guida del Comune"

Castelfranco è uno dei quattro Comuni della zona del Cuoio chiamati al voto per rinnovare sindaco e consigli comunali l’8 e il 9 giugno. In questa pagina presentiamo due delle liste che correranno per la conquista della sfida elettorale. L’altra lista, quella del centrodestra, vede impegnato come candidato alla carica di sindaco Fabio Mini, coordinatore comprensoriale di Fratelli d’Italia. Tre schieramenti, due politici e uno civico, che vorranno conquistare il Comune che negli ultimi dieci anni è stato guidato da Gabriele Toti a capo di una lista di centrosinistra. Centrosinistra unito, centrodestra unito e lista civica Valori. Sarà una sfida a tre.