Ecco tutti gli eletti a Pomarance, Monteverdi e Castelnuovo

VALDICECINA

Ecco gli eletti per la maggioranza consiliare del neo sindaco di Pomarance Graziano Pacini: Giulia Gistri, Anna Bertini, Marco Garfagnini, Diego Gucci, Giulia Franchi, Annetta Lai, Giacomo Fabiani e Benedetto Randanno. All’opposizione, insieme a Leonardo Fedeli, sono eletti Sabina Ghilli, Enrico Madotto e Pietro Adelmo Rivieri. Passiamo a Castelnuovo Valdicecina, dove il sindaco Alberto Ferrini strappa, con fatica, il quarto mandato consecutivo, staccando l’avversario Luca Filippi di appena 14 voti. Con Ferrini, entrano in consiglio comunale Evaristo Nesi, Massimo Benini, Yuri Collaveri, Filippo Lucchesi, Luca Antonelli, Eleonora Grassini e Enrico Bastieri. Con Filippi, sono eletti Gemma Cerboneschi e Giacomo Mezzetti. A Monteverdi Marittimo, è mandato bis per il sindaco Francesco Govi (nella foto). Gli eletti in maggioranza sono Alessandra Luisini, Massimo Pecchia, Roberto Tocci, Giulia Paoletti, Alessio Serra, Stefano Gaglio e Morena Concari. Con Carlo Quaglierini, eletti all’opposizione Alessandro Brunetti e Romina Sessini.