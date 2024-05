E’ uscito il volume due del libro sulla storia di successi e avventure

SANTA CROCE

Altri personaggi e storie della Santa Croce del passato nel secondo volume del libro "Una lunga storia di successi, avventure e di santacrocesità" frutto di un lungo lavoro di ricerca e di scrittura da parte di Patrizia Bianconi, Marco Lepri e Letizia Quaglierini. La presentazione del libro, fresco di stampa per i tipi della Tipografia Bongi di San Miniato, è fissata per le 18 di oggi, martedì 28 maggio, nel monastero agostiniano di Santa Cristiana in via Viucciola. Saranno presenti gli autori e la professoressa Gioia Landi che li presenterà e introdurrà. La stessa Landi è autrice della bellissima prefazione del volume. La coltivazione della lavanda nel monastero da parte delle monache e in particolare di suor Maria Carla e la festa di Santa Cristiana le prime storie. Tra i personaggi ricordati don Carlo Favilli, Giuliano Valiani, Miranda, Santi Malvolti, Ireneo Paoli, la maestra Menichetti, il nostro compianto collega Mario Lepri visto e ritratto con con gli occhi delle nipoti Martina e Paola, Dino Boschi, Evando Gozzini, Gino Gozzini. Nel volume le storie di alcune attività di Santa Croce che non ci sono più, come le Officine Gozzini quando si trovavano all’ingresso del paese arrivando da Castelfranco. Un bel libro sulla santacrocesità

g.n.