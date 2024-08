E’ morto don Wenceslas Karuta. Sacerdote originario del Ruanda. Da vent’anni era parroco a La Rotta

LA ROTTA

Don Wenceslas Karuta è tornato alla Casa del Padre nel giorno della memoria del santo Curato d’Ars, patrono dei sacerdoti. Malato da tempo, il parroco di La Rotta, è spirato ieri mattina all’alba. Don Karuta era nato il 23 settembre del 1962 in Ruanda. Ordinato prete nel suo Paese nel 1990, dopo pochi anni arrivò nella nostra diocesi e da allora ha prestato servizio nelle parrocchie di Casciana Terme, Casteldelbosco, Montecastello e La Rotta dove era parroco da venti anni. Il parroco è esposto da ieri nella sua chiesa dove stasera alle 21 ci sarà la recita del rosario e domani alle 10 la messa esequiale celebrata dal vescovo di Pistoia e Pescia monsignor Fausto Tardelli con la partecipazione di molti confratelli sacerdoti.

"Con dolore ho appreso della scomparsa di don Wenceslas mentre mi trovo in Perù – le parole del vescovo di San Miniato monsignor Giovanni Paccosi – L’ultima volta che l’ho incontrato, grazie alla sollecitudine dei suoi amici de La Rotta, l’avevo visto affidato al Signore e cosciente della sua improvvisa difficilissima situazione di salute. Con tutti i sacerdoti e le comunità della diocesi, che l’hanno conosciuto e amato, prego per lui il Signore e il santo Curato d’Ars. Ai fedeli di La Rotta esprimo la mia vicinanza con le parole di speranza del Vangelo in cui Gesù ci promette il compimento della sete e della fame di vita di cui siamo costituiti. Adesso questa promessa si compie per don Wenceslas: ’Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà sete, mai’".

Il Comune di Pontedera esprime cordoglio per la scomparsa di don Wenceslas. "Una persona di grande spessore – lo ricorda Marco Salvadori, rottigiano e presidente del consiglio comunale di Pontedera - e una vera e propria guida a livello religioso e non solo. Don Wenceslas Karuta, nel tempo, ha costruito un percorso che, sul territorio, ha accresciuto le relazioni tra le persone e ha costruito tante azioni che hanno avuto importanti finalità sociali. Ricordo, fra le tante cose, l’operazione che ha consentito di recuperare un immobile della parrocchia, che sarà destinato a strumento per il contrasto all’emergenza abitativa e il supporto fondamentale per una associazione a sostegno dei bambini nei Paesi più poveri del mondo". Don Wenceslas verrà sepolto nel cimitero di La Rotta.

gabriele nuti