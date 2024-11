Due nuove attività per il centro storico

Due nuove attività hanno aperto i battenti nei giorni scorsi a Ponsacco. In piazza della Repubblica – nei locali della storica pasticceria Pandolfini – nasce la "Vita Dolce" (foto più in alto), una pasticceria specializzata in dolcezze toscane e campane. La nuova attività porta la firma degli imprenditori Antonio Alario e Gaetano Bruno, pasticciere "Da 10 anni abitiamo a Ponsacco – spiegano – e appena saputo dell’intervento in Piazza della Repubblica abbiamo subito pensato che sarebbe stata una buona occasione per l’attività che avevamo in mente di aprirei. Il calore dei ponsacchini e dei primi clienti ci fa piacere".

Una nuova attività anche sul viale della Rimembranza – per la precisione al numero 22 – con l’imprenditrice Isabella Allegretti, 41 anni, che inaugura il centro estetico "Amarsi" (foto sopra) a Ponsacco in viale della Rimembranza numero 22. "Dopo quasi 20 anni di esperienza nel settore dell’estetica – racconta – nel 2020 ho deciso di aprire il primo centro estetico e adesso ho deciso di mettermi in proprio ricominciando da Ponsacco. ’Amarsi’ è specializzata in trattamenti corpo, viso, make up improntata sul contatto diretto con il cliente, riducendo al minimo l’utilizzo di macchinari".