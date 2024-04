Due gravissimi incidenti nella notte. Trentaduenne è ricoverato in coma

TERRICCIOLA-BIENTINA

Un uomo di 32 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Pisa per i traumi e le ferite riportati in un incidente avvenuto poco prima delle 21 a Terricciola, località Fraschetta. Il trentaduenne è originario della Georgia ed era in auto con altri due connazionali quando il conducente ha perso il controllo e il veicolo è andato a sbattere. Il 32enne è stato stabilizzato dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale di Cisanello in condizioni molto gravi. E’ in coma e i medici si sono riservati la prognosi.

Gli altri due georgiani che erano con lui sono rimasti feriti in maniera seria anche loro, ma non sono in pericolo di vita. Con altre due ambulanze sono stati trasportati al pronto soccorso di Pontedera e ricoverati. Sulla dinamica dell’incidente stanno compiendo accertamenti i carabinieri della stazione di Terricciola e della compagnia di San Miniato competente per territorio anche in questi Comuni dell’Alta Valdera.

E poco prima di mezzanotte un altro grave incidente è accaduto alle Quattro Strade di Bientina dove si sono scontrati frontalmente un’auto e un furgone. Il conducente di quest’ultimo veicolo, un albanese di 65 anni, è rimasto incastrato e per liberarlo dalle lamiere del camioncino sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Il ferito, che ha riportato gravi traumi alle gambe, è stato soccorso dal medico e dai soccorritori del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale di Pontedera. In questo caso il codice rosso è stato stabilito più per la dinamica che per le condizioni del ferito. Meno gravi le condizioni del conducente della macchina. I rilievi di legge per questo secondo incidente sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Pontedera.