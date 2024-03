"Dottor Giuseppe Ruggiero: un pensionamento celebrato con gratitudine e stima"

"Salutiamo con stima e simpatia il pensionamento del dottor Giuseppe Ruggiero, che il prossimo primo di aprile raggiungerà il meritato traguardo". Con questa lettera molti assistiti ringraziano il medico per il suo lavoro. "Tanti lo ringraziano per la sua straordinaria dedizione al lavoro, che lo ha portato a casa di molti pazienti ad ogni ora del giorno e della notte, e per la contagiante bonomia, che non ha mai smesso di condividere anche nei momenti difficili della vita di ciascuno.

Il dottor Ruggiero rimane spirito instancabile e intraprendente e per questo ha deciso di non fermarsi. E per questo continuerà la prefessione ma aprendo uno studio sempre a Ponsacco", concludono gli assistiti.