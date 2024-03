Doppio derby per l’Ambra e Fgl-Zuma. Castelfranco

Doppio derby in questo ventesimo turno di campionato: stasera l’Ambra Cavallini Pontedera è attesa in casa del Montesport di Montespertoli (ore 21), domani la capolista Fgl-Zuma Castelfranco ospita il Liberi e Forti di Firenze alle 17,30 al PalaBagagli. Per l’allenatore dell’Ambra, Cosimo Becucci, è anche un derby personale visto che è stato il tecnico delle fiorentine per la prima parte della stagione prima del passaggio alla direzione del team pontederese. Quindi Becucci conosce bene le avversarie di stasera. "E stanno facendo molto bene – conferma – hanno centrato sei vittorie consecutive uscendo dalla zona retrocessione e stanno dimostrando di essere in grandissima forma. Ho tutto l’organico a disposizione e cercheremo di massimizzare questa trasferta". Il Montesport è settimo con 25 punti l’Ambra decima con 10. Domani sarà la volta della capolista Fgl-Zuma contro il Liberi e Forti che ha incassato due pesanti sconfitte e adesso si trova in ottava posizione con 23 punti, la metà esatta delle castelfranchesi. "La gara è importante – dice coach Marco Bracci - sia per i punti in palio sia perché è l’ultima gara prima della Final Four di Coppa Italia: dovremmo sfruttare al massimo questa gara per acquisire nuove certezze e soprattutto riprendere il ritmo gara dal momento che veniamo dal weekend di riposo. Non sarà una partita facile: la rivale si presenta Castelfranco volenterosa di riscattarsi, ma sono sicuro che le ragazze metteranno la giusta concentrazione a questa sfida".

Stefania Ramerini