Donna trovata senza vita in casa. Lo sgomento dei tanti amici: "Eri una mamma speciale"

Tanto dolore. Sgomento. E decine di "pensieri" sui social per Stefania Vene, 40 anni, madre di un bambino piccolo, trovata senza vita mercoledì mattina nella sua abitazione. "Sono senza parole non riesco a scrivere niente, sono rimasto troppo male ricordo ancora il tuo sorriso bellissimo", scrive un amico. E ancora un’altra: "Stefania sarai sempre nei nostri pensieri".

"Le notizie che fanno male al cuore, quelle che ti lasciano senza parole con un nodo stretto alla gola", scrive un’amica della donna. E poi: "Avevi una vita davanti. Ma il destino si è accanito contro di te, mi mancherai davvero tanto. Eri sempre allegra e ora sei volata tra gli angeli". Oltre cento i messaggi scritti col cuore sul profilo delle 40enne trovata riversa sul pavimento e per la quale i soccorsi nulla hanno potuto. Mercoledì mattina alcuni parenti la cercavano al telefono, ma lei non rispondeva. Da qui la decisione di lanciare l’allarme a carabinieri e al 118, e il dramma si palesa davanti ai loro occhi quanto è stata aperta la porta di casa: Stefania era morta già da alcune ore, forse addirittura dalla sera del giorno precedente. Il personale sanitario inviato dalla centrale operativa del 118 dell’Asl Toscana Centro, una volta entrato nell’appartamento di via dell’Unità d’Italia, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di San Miniato, per gli accertamenti di rito e di legge: non sono state trovate evidenze diverse da lasciare spazio a dubbi circa le cause naturali del decesso. Si pensa a un malore fatale.

La salma, però, è stata inviata all’Istituto di medicina legale per accertamenti (previsti per lunedì) per chiarire in via definitiva il motivo del decesso. Una morte che ha destato grande commozione a Santa Croce dove la donna era molto conosciuta. Lavorava nella grande distribuzione e frequentava la cittadina, dove aveva tanti amici. Un dolore diffuso, perché Stefania – si evince anche dai messaggi degli amici – era una donna solare e una mamma dolcissima.

Carlo Baroni