Manda un vocale all’amica: “Sto male”. E la trovano morta vicino al letto

Buti (Pisa), 30 dicembre 2023 – Ha inviato un messaggio vocale all'amica dicendole di star male, ma quando i soccorsi sono arrivati a casa sua l’hanno trovata morta nel letto. La vittima si chiama Eva Unverferth, 57 anni, di origini tedesche ma residente nei paesi del Lungomonte pisano ormai da anni. E’ titolare di un agriturismo.

Il fatto, come riporta Il Tirreno, è avvenuto nella mattinata di ieri, 29 dicembre. La donna ha inviato poche parole all’amica per dirle che non si sentiva bene, ma quando lei si è presentata insieme ai sanitari del 118 l'ha trovata morta all’interno della sua struttura ricettiva a Buti. Avrebbe tentato anche di scendere dal letto, ma ha perso i sensi ed è caduta.

Della notizia è stato informato il marito, un cittadino di origini ghanesi che in questi giorni si trova nel suo paese di origine. Sul posto Eva Unverferth ma niente fa pensare a qualcosa di diverso dalla morte naturale. La salma ora si trova a medicina legale in attesa delle disposizioni del magistrato di turno e dell'arrivo dei familiari in Italia.