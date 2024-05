Donna maltrattata, denunciato il marito

Un uomo abitante in un comune della zona del Cuoio è stato denunciato per maltrattamenti, vessazioni, violenze fisiche e psichiche perpetrati per anni nei confronti della compagna, ora ex. I carabinieri della compagnia di San Miniato, nella giornata di domenica, hanno eseguito l’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare con contestuale divieto di avvicinamento alla parte offesa e applicazione del braccialetto elettronico nei confronti dell’uomo. Il provvedimento è scaturito in seguito a reiterati episodi di maltrattamenti messi in atto per anni dall’uomo e mai denunciati dalla vittima. L’accertamento dei fatti che hanno portato al provvedimento è stato possibile grazie al lavoro dei carabinieri coadiuvati dalla task force istituita in ambito provinciale per la "violenza di genere" a seguito di riscontri e segnalazioni, pervenute ai militari della stazione competente per territorio, dei familiari e conoscenti della vittima che, alla fine, ha deciso di sporgere denuncia.