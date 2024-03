"Donna è", edizione numero oggi: stasera a teatro

Il premio "Donna è" è arrivato alla ottava edizione. Andrà in scena sabato sera., inizio alle 21.15 al teatro Verdi di Casciana Terme. Il premio, come d’abitudine, sarà un riconoscimento nei confronti delle donne che hanno saputo affermarsi nella propria attività imprenditoriale, artistica, di spettacolo o per l’impegno profuso in ambito sociale. La consegna del premio "Donna è", organizzato dall’associazione Idee in movimento, un’associazione tutta al femminile presieduta da Maria Paola Tani, coincide quest’anno con il ventesimo anniversario di attività dell’associazione, un’attività che molto spesso si concilia con la solidarietà e la beneficenza. In questa edizione il ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto all’associazione "Non più sola", che con la creazione della Breast Unit è sempre più al fianco delle donne nel loro percorso all’interno del reparto di senologia dell’ospedale Lotti di Pontedera. Riceveranno il premio la pittrice Veronica Cairo, Martina Rebecchini titolare del centro danza Fidanzi, il medico chirurgo Laura Roveda specialista in Senologia, la cantante lirica Donata D’Annunzio Lombardi, l’attrice Benedetta Giuntini e Laila Gabbrielli, presidente dell’associazione Non più sola. Sul palco a condurre lo spettacolo ci sarà Gaetano Gennai, con lui, a tenere vivo il programma, Katia Beni, il vocal coach Christian Riccetti, il baritono Alessandro Ceccarini e la scuola di ballo Fidanzi. L’ingresso è libero a offerta. Giuseppe Pino