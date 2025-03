Doctor Frankenstein A.I. su tecnologia e futuro

Stasera alle 21, al Teatro di Lari, va in scena "Doctor Frankenstein A.I.", scritto da Francesco Niccolini e interpretato e diretto da Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno. "Frankenstein è un mito multiforme – spiega Francesco Niccolini –. E’ capace di influenzare il cinema come la letteratura, le comunicazioni di massa, la medicina ed è capace di generare domande mai sopite, anzi, rese quanto mai importanti in un mondo in cui la scienza è sempre sul punto di mettere a rischio l’equilibrio del pianeta e della mente umana. È intriso di angosce e dubbi che hanno a che fare con l’idea di limite, di controllo, di insaziabilità. E di onnipotenza. Umana e divina". Un viaggio, quindi, tra gotico e fantascienza, tra incubi tecnologici e domande sul futuro dell’umanità. "Da anni, insieme a Fabrizio Pugliese e Fabrizio Saccomanno, ci interroghiamo intorno ai fantasmi e alle paure generate dal romanzo di Mary Shelley – conclude Niccolini –. Ci troviamo ad affrontarlo in una nuova scrittura che è figlia del nostro tempo perché, dato che tempo e tecnologia procedono a una velocità inimmaginabile fino a pochi decenni fa, ogni volta è necessario aggiornarlo, cambiare il tiro, spostare l’asticella".