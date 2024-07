"Discariche, no agli ampliamenti". Convegno sostenuto dal Comune

PALAIA

Per il secondo anno il Comune di Palaia ospiterà l’incontro regionale dei Comuni e di tutte le comunità, movimenti ed associazioni che aderiscono al progetto Rifiuti Zero. Una ulteriore occasione per gli amministratori pubbliciper confrontarsi e per provare a disegnare, sull’argomento rifiuti, una Toscana diversa. Il convegno avrà luogo domani, e si articolerà in due sessioni. Al mattino, a Forcoli al Circolo della Nuova Primavera, con il coordinamento di Laura Lo Presti, sono attesi, dopo i saluto della neo sindaca Marica Guerrini, tra gli altri, gli interventi di Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy, e dei sindaci di Viareggio, Capannori, Carmignano. Nel pomeriggio il convegno riprenderà al teatro Don Vegni di Palaia e, con il coordinamento anche di Andrea Calloni, portavoce del Movimento tutela, ambiente e territorio di Montefoscoli, sono attesi interventi e proposte in difesa della salute del territorio e per uno sviluppo basato su economia circolare e rigenerativa. "Aderiamo a questa iniziativa - dice la sindaca Guerrini – in quanto contrari a qualsiasi proposta di ampliamento degli attuali impianti ma disponibili a confrontarsi con la realtà". Parte attiva in questo convegno è rappresentata dal movimento TAT di Montefoscoli. "Chiediamo che si inverta la tendenza attuale – dice il portavoce Andrea Calloni – e che il 3% del territorio regionale non continui a fare da discarica al 50% dei rifiuti urbani e di quelli speciali dell’intera regione". Oltre al patrocinio del Comune il convegno è stato organizzato con il contributo del TAT Montefoscoli, Lega Ambiente Valdera, coordinamento No Valdera Avvelenata e coordinamento RZ Livorno.

Pietro Mattonai