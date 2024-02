Discarica a cielo aperto in via Primo Settembre. Rifiuti di ogni genere

Una distesa di rifiuti. Un accumulo abusivo e vergognoso di bussoli di plastica, materassi, sacchi e contenitori di ogni genere. Cartoni, elettrodomestici, residui di lavorazioni e scarti di abitazioni. Siamo in via Primo Settembre, nella zona industriale di Santa Croce. L’abbandono è a ridosso della strada, sul marciapiede e in una rientranza di una proprietà privata. La segnalazione è stata pubblicata dalla pagina social di Santa Croce e ne sono seguiti molti commenti dai quali si evince come, anche in altre zone della cittadina, ci siano discariche abusive. Una situazione che è senza dubbio responsabilità di vandali e incivili. Il centro di raccolta di Santa Croce in piazza Marco polo è sempre aperto per accogliere i rifiuti ingombranti. Ma non è escluso che i responsabili dell’abbandono risiedano fuori comune.