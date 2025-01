Dirigente lascia dopo tre mesi: "Macchina comunale in panne"

Il Comune di San Miniato è di nuovo senza un dirigente ai servizi tecnici (edilizia, urbanistica, attività economiche ed lavori pubblici): il dirigente assunto il 16 ottobre, dopo oltre 5 mesi dall’elezione del sindaco, ha dato le dimissioni dopo neanche tre mesi di servizio. "Queste dimissioni sono solo l’ultimo atto di un esodo consistente che negli ultimi anni ha interessato molti dipendenti del Comune – dice Filo Rosso guidata da Veronica Bagni (foto) – e che ha portato diversi uffici, quelli tecnici in particolare, in una situazione di sofferenza". "Il problema non è irrilevante, se la macchina comunale non funziona per scarsità di personale o per mancanza di una direzione adeguata ne soffrono i servizi offerti e quindi tutti i cittadini – l’attacco – . Noi leggiamo nelle dimissioni del dirigente la difficoltà nel portare avanti la situazione drammatica in cui gli uffici si trovano e ai quali il sindaco, anche Assessore all’urbanistica, deve rispondere con un’azione tempestiva".