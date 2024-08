Dentro il palazzo del potere. L’incontro con Carlo Cottarelli

PECCIOLI

Un grande appuntamento per parlare di attualità, fissato per il prossimo mese a Peccioli. Mercoledì 4 settembre alle 21.30, alla Galleria dei Giganti, arriva Carlo Cottarelli in dialogo con Oscar Farinetti per l’evento "Dentro il palazzo del potere""-. In occasione della mostra diffusa del progetto di residenza dal titolo "Peccioli: racconti di una stagione" realizzato da Eataly Art House e Comune di Peccioli, con il supporto di Fondazione Peccioliper e Belvedere Spa, e dopo i due talk che si sono tenuti in occasione del festival 11Lune 2024 che hanno visto protagonisti personaggi del calibro di Simone Moro, Bianca Berlinguer e Giorgio Zanchini, il politico ed economista Cottarelli sarà a Peccioli, nell’ormai iconica Galleria dei Giganti, in dialogo con l’imprenditore e scrittore Farinetti, presidente di EARTH Foundation. Carlo Cottarelli, laureato a Siena e alla London School of Economics, dopo aver lavorato in Banca d’Italia ed Eni, dal 1988 al 2017 è stato nello staff del fondo monetario internazionale. È stato commissario straordinario per la revisione di spesa, nominato dal governo italiano, da ottobre del 2013 a novembre 2014. Dopo il ritorno per tre anni al Fondo monetario come direttore esecutivo, ha diretto l’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano e insegnato all’università Bocconi, fino ad arrivare alla sua elezione a senatore nel settembre 2022. Ha scritto numerosi articoli e saggi accademici, oltre a una ricca produzione editoriale su temi economici e di politica economica. Oscar Farinetti, oltre a essere un imprenditore conosciuto in tutto il mondo, è anche scrittore ed è autore di 17 libri. E’ il fondatore della catena Eataly ed ex proprietario della catena di grande distribuzione Unieuro. L’ingresso all’evento è gratuito.