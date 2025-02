Del Grande contrattacca: "Le minoranze disinformano. Ecco i numeri del bilancio"

SANTA MARIA A MONTE"Le opposizioni danno una disinformazione alla cittadinanza creando malumore e non svolgendo in modo corretto. Pertanto comunichiamo alla cittadinanza che procederemo ad organizzare riunioni per dare un’informazione corretta per spiegare con trasparenza e lealtà politica le modifiche apportate alle tariffe e come sono applicate". Lo dice la sindaca di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande, in risposta alle consigliere di opposizione Elisa Eugeni di Sinistra Plurale e Elisabetta Maccanti di Viviamo Santa Maria a Monte.

"Per la mensa scolastica il costo della tariffa si differenzia in base all’isee – dice Del Grande – Il costo di 5,98 euro a pasto verrà pagato solo dai cittadini che hanno un isee superiore a 35.000,01 euro. Chi ha un isee fino a 5000 euro paggherà il pasto 1,49 euro. Inserita riduzione al 60% per il terzo figlio. Agevolazioni in base all’isee anche per il trasporto scolastico introdotte da questa amministrazione. Fino al 2023 un cittadino con un isee di 35.000 euro pagava la tariffa come chi aveva un isee pari a 0. Ora chi ha un isee fino a 5,000,00 paga 25 euro mensili. La tariffa di 52,50 euro viene pagata solo da chi ha un isee superiore a 25.000 euro. E’ l’amministrazione Del Grande, con l’inserimento delle fasce isee, ad aver riequilibrato la partecipazione del cittadino al costo dei servizi, in modo proporzionale rispetto al suo reddito e ai suoi averi. Dovere del consigliere comunale è anche quello di dare un’informazione corretta e non solo parziale e strumentalizzata".

Infine il nido. "Questa amministrazione – conclude la sindaca Del Grande – ha riportato il costo della mensa all’interno della tariffa del nido. Pertanto ci sono fasce con isee basso, che hanno visto una diminuzione del costo. La consigliera Eugeni ha dichiarato sulla stampa una tariffa di 485 euro, mentre gli atti approvati indicano una tariffa di 479,75 euro per il tempo prolungato e con isee di oltre 35,000,01 euro. La stessa Consigliera riporta dati parziali e non veritieri, a discapito di chi legge. Nessun aumento del 73%".