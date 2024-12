Debutta al Teatro Verdi "La fiaba dell’amore lento" con Kaemmerle e Morozzi

Una fiaba per raccontare amore e tempo, in prima nazionale domani alle 21 al teatro Verdi, dove Guascone Teatro e LST Teatro presentano "La fiaba dell’amore lento". Spettacolo teatrale tratto da una novella di Andrea Kaemmerle che lo interpreta insieme a Daniela Morozzi. Drammaturgia e regia di Manfredi Rutelli. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale edizione numero 12 di Casciana Terme che per il 2024/2025 va sotto il titolo "L’arrivo della stagione incredibile". Progetto sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari. Direzione artistica Andrea Kaemmerle. Questo spettacolo debutta in questa stagione portando cosi a termine un lungo ragionamento di molti anni che in breve potremmo sintetizzare in "lotta tra amore e tempo". Qui per la prima volta insieme sulla scena ci sono due coetanei, Daniela Morozzi, affermata attrice e teatrante dalle 1000 esperienze, nonché interprete di molta ottima televisione ed il "clown della porta accanto" Kaemmerle, accatastatore di emozioni comiche in terra toscana.

Si porta in scena la storia di una coppia di artisti che di mestiere si esibiscono da tempo infinito durante i matrimoni. Si respira una leggerissima aria di magia in un contesto iper realistico, il resistere eroico e trasognato di due amanti nel loro attraversare la vita tra crostini, pizzette, aperitivi e cori di amici e parenti. I colti professori direbbero che si tratta del classico teatro nel teatro, l’accostamento di quella che è una cerimonia sempre più superficiale con un rito antico. Manfredi torna a lavorare con Kaemmerle dopo l’ultimo "Garibaldi su una Gamba", riuscitissimo affresco sull’eroe dei due mondi. Il suo compito di regista e drammaturgo qui è proprio quello di guidare il viaggio attraverso questo banchetto di comicità e sarcasmo che pare in questo caso non saper spengere questo amore lento. Cosi, pare che il "famelico tempo che tutto divora" nel sonetto di Shakespeare, qui si arrenda come neve al sole.

Biglietti: intero 13 euro, e ridotto 10 euro. Per maggiori informazioni e per prenotare chiamare i seguenti numeri 328-0625881 e 320-3667354.