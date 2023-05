Dalla bici aratro alla tabaccheria smart Come realizzare il proprio sogno

È una platea composita quella che ha partecipato alla seconda edizione del "Corso di creazione d’impresa e sviluppo competitivo" organizzato dal Comune di Ponsacco insieme alla Iafrate Consulting di Piero Iafrate. Formata di chi ha già un’attività, un bar o una pasticceria, ma anche da chi, dopo una vita da dipendente vuole mettersi in gioco, da chi ha in mano un brevetto per uno strumento che agevola le verifiche delle vittorie istantanee per le tabaccherie o chi ha ideato una bicicletta aratro. Ieri mattina si sono concluse, con la consegna degli attestati, le lezioni che hanno visto alternarsi in cattedra professionisti di vari settori e imprenditori del territorio. "Abbiamo aumentato il numero di partecipanti rispetto allo scorso anno – spiega l’assessore alle attività produttive e alla formazione Francesco Vanni – la platea si è allargata anche in termini di esperienze professionali. La formazione è il primo investimento da fare su stessi per entrare nel mondo del lavoro o pensare di aprire una propria realtà. Un corso che vuole essere uno strumento ulteriore rispetto ai contributi già messi in atto dall’amministrazione comunale come il contributo affitto per chi apre un’attività in centro a Ponsacco. Ringrazio i partecipanti, io e gli uffici del Comune siamo a disposizione per dar gambe alle loro idee". Un percorso di formazione di venti ore che ha visto lezioni sulle forme giuridiche, la fiscalità, il posizionamento competitivo, il marketing per finire poi con l’esposizione di un business plan.

"Grazie alla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest che ha sostenuto il progetto. Grazie al Comune di Ponsacco che ha avuto il coraggio di investire in questo percorso – ha detto Piero Iafrate docente e ideatore del corso –. Grazie a tutti i professionisti che sono intervenuti e agli imprenditori che hanno portato la loro esperienza e il loro esempio".