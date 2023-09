Dal Corazzano al Tuttocuoio È ancora calcio gratis

PONTE A EGOLA

Il calcio gratis per i bambini e le famiglie piace anche al Tuttocuoio. Così Marzio Fiaschi, direttore sportivo del Corazzano (da quest’anno in Seconda categoria), autore del progetto del calcio senza quote e senza biglietto per le partite al Corazzano con la squadra degli Esordienti, è stato coinvolto in un identico progetto dal Tuttocuoio, la compagine di Ponte a Egola, presieduta da Paola Coia, che prenderà parte al campionato di Eccellenza. La "squadra gratis" neroverde sarà quella dei più piccoli, composta da bimbi e bimbe che iniziano a tirare i primi calci al pallone.

"Un’altra squadra sanminiatese apre le iscrizioni ai giovani calciatori e calciatrici per una nuova avventura calcistica senza richiedere alcun sacrificio economico alle famiglie – le parole di Fiaschi – Al Tuttocuoio di Ponte a Egola i bambini e le bambine nati nel 2017 e nel 2018 possono iscriversi per il campionato Figc provinciale, nella categoria Piccoli Amici senza dover versare quote o pagare abbigliamento e borse".

"Per la stagione 20232024 con la squadra del Tuttocuoio di Ponte a Egola iniziano anche i più piccoli – conclude Fiaschi – Per loro sarà un’esperienza di sport, socialità e inclusione che li vedrà protagonisti in campo e fuori dal campo. Le iscrizioni, l’abbigliamento e l’ingresso alle partire saranno completamente gratuiti per i campioni di domani. Campioni in campo ma, si augura la dirigenza, soprattutto nella vita. La copertura economica sarà garantita da sponsor". Per informazioni e dettagli contattare Marzio Fiaschi al 331 3090090.

Alla fine dello scorso giugno Marzio Fiaschi aveva reso nota la decisione del Corazzano di non far pagare le quote ai gentori degli Esordienti. Ora il modello viene esportato nella vicina Ponte a Egola. "La nostra decisione è il frutto del sostegno di alcuni sponsor – aveva spiegato lo stesso Fiaschi – Ma soprattutto è una scelta ben precisa dal punto di vista sociale. Ci sono famiglie che hanno tre figli e sono costrette a spendere anche fino a 1.500 euro l’anno per le quote

di iscrizioni, l’abbigliamento e l’ingresso alle partite. Di calcio o di altri sport. Da noi le famiglie non pagano e gli allenatori sono volontari. Tra Corazzano e Ponte a Egola, anche solo per due squadre, sta tornando il calcio di altri tempi. Quando chi voleva giocare si presentava al campo e si allenava.

