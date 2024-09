Da supereroi a pantofolai sul divano: "State calmi, salveremo quasi tutti"

LORENZANA

Sabato 7 settembre alle 21.30 in piazza della Chiesa di Lorenzana, per il festival teatral-gastronomico Utopia del Buongusto che andrà avanti in giro per tutta la Toscana fino al mese di ottobre, Guascone Teatro presenta Homopallosus, lo special “anti noia“ di Cabaret Mistico. Uno spettacolo di e con Andrea Kaemmerle, direttore artistico del festival, che sarà sul palcoscenico insieme a Andra Barsali (chitarra) e Lorenzo Niccolini (chitarra). "Niente paura, mantenete la calma, stiamo arrivando e vi salveremo tutti, o quasi tutti - scrive l’istrionico attore e regista Kaemmerle - da piccoli sognavamo di essere supereroi, condottieri, avventurosi esploratori e avere poteri magici o ancor più si sognava di essere principi, principesse e regine: magari poteva andar bene anche campioni mondiali di qualche sport o fotomodelli/e. Pazienza, tutto sommato era difficile, ma chi avrebbe detto all’epoca che saremmo diventati tutti esemplari di Homopallosus? Ossia ricurvi e brontoloni, polemici e permalosi". Ed ecco che con Utopia del Buongusto arriva l’antidoto che, attraverso sferzanti pensieri comico/filosofici, mitragliate di chitarra e raffiche di aneddoti salvifici risveglierà leggerezza ed ironia. Spettacolo birbante e raffinato con perle di bellezza e tanta voglia di guarire dal rumoroso grigiume di questi anni. Inutile negare, la terapia serve. Tre artisti sulla scena, amici e complici, saranno i vostri curatori. Ingresso allo spettacolo: 8 euro. Per le prenotazioni è possibile chiamare i numeri: 3280625881 oppure 3203667354. Come in ogni appuntamento di Utopia del Buongusto, è prevista una cena convenzionata alla pizzeria "La Fraschetta" al costo di 20 euro.