Crv, un anno di novità. L’olivo per i suoi 130 anni

Un anno di intensi cambiamenti per la Cassa di Risparmio di Volterra, a partire dal perfezionamento dell’aumento di capitale per arrivare alla definizione del nuovo piano industriale 2024-2026. Tra i capisaldi del nuovo piano spiccano l’attenzione al territorio di riferimento e la volontà di rendere le filiali sempre più moderne e accoglienti per la clientela. E’ in questo contesto che si inseriscono le operazioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Cassa nella città etrusca e non solo. Dopo aver ridato vita a piazzetta dei Fornelli, custode di antiche testimonianze, grazie alla pavimentazione tutta a bozze di pietra locale, il panchino volterrano, in occasione della ricorrenza dei 130 anni dalla nascita della Cassa, il progetto si è completato con la posa di un olivo secolare nell’area dove è stata costruita una panchina che funge da fioriera, dono per i cittadini e i turisti per contemplare uno degli scenari più incantevoli che da piazzetta dei Fornelli si affaccia sulla Valdicecina. L’innovativa e moderna area self in piazza dei Priori è un altro segno del nuovo modo di operare della Cassa, una banca che si proietta nel nuovo mondo digitale restando vicina ai clienti sia con la rete di filiali ed agenzie sia con i nuovi canali a distanza che permettono al cliente di operare in totale autonomia, potendo svolgere tutte le principali operazioni bancarie senza dover attendere il proprio turno in filiale.

Particolare riguardo è stato poi dedicato ai minimi dettagli anche nel restauro dei portoni storici di palazzo Incontri. Sono stati eseguiti i lavori di sistemazione della corte interna del complesso Santa Maria Maddalena, sede degli uffici Crv e del centro studi espositivo della Fondazione Crv. Quest’opera ha consentito il recupero di un ampio spazio destinato a parcheggio con la creazione di posti auto destinati ai dipendenti della Cassa e con colonnine per la ricarica elettrica, al fine di agevolare la transizione verde del parco macchine. L’area circostante è stata abbellita con piante e alberi autoctoni. Dopo il restyling delle Filiali di Pontedera, Saline di Volterra e Pisa, in piazza dei Grilletti, sono in programma e saranno avviati a breve i lavori di ammodernamento e ristrutturazione anche delle storiche filiali di Volterra e Cecina: interventi volti a rendere ancora più accoglienti e moderne le filiali, con innovativi servizi self per evitare attesa agli sportelli e accoglienti e riservati salotti dedicati alla consulenza.