Montopoli Valdarno, 28 gennaio 2022 - Paura a Montopoli Valdarno, dove un edificio abbandonato è quasi completamente crollato. Paura perché all'inizio si era ipotizzato che comunque qualcuno, pur se l'immobile è disabitato, poteva essere rimasto sotto le macerie. Non risultano comunque vittime o feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto. Il crollo è avvenuto in via Tosco Romagnola Est 61. Un crollo consistente: è venuta giù la copertura ma anche i muri portanti sono di fatto crollati. Disagi per la circolazione stradale.

