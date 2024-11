Cresce la nuova oasi verde. Inaugurata l’aula didattica alimentata dal fotovoltaico

MONTOPOLI

Un bosco dove c’era sorgeva un allevamento industriale, una nuova aula didattica in legno e vetro energeticamente indipendente che presto potrà ospitare workshop, seminari e conferenze. Crescono gli alberi ed i nuovi progetti nel primo bosco biosostenibile d’Italia realizzato a Montopoli in Val d’Arno Unicoop Firenze e inaugurato nell’aprile 2022. Ieri, nell’occasione della Giornata mondiale dell’albero, è stata inaugurata un nuovo angolo di questo paradiso verde che sorge proprio al fianco della Fipili. Si tratta di un’aula didattica di 100 metri quadrati in legno e vetro che sarà alimentata energeticamente da due pensiline fotovoltaiche realizzate nel vicino parcheggio. Quest’aula è uno spazio polifunzionale che ospiterà studenti e visitatori, in modo da poter sempre monitorare il bosco in continua evoluzione. C’è già una richiesta per poter utilizzare l’aula, è della Pubblica Assistenza che si è prenotata per il 14 dicembre in occasione di un convegno regionale sulla protezione civile. A primavera prenderanno il via anche visite guidate per soci e cittadini con Legambiente e Pnat. "L’idea di un’aula didattica nel bosco è poetica, antica e innovativa al tempo stesso – le parole del presidente della Regione, Eugenio Giani –. Sottolinea il legame con la natura, apre la mente e ricorda le radici dell’insegnamento grazie ad una struttura in legno e vetro di pochissimo impatti visivo ed ambientalmente sostenibile. La nascita e la cura di questo nuovo bosco, la riscoperta degli spazi aperti e dell’importanza degli alberi, preziosi alleati sia contro i cambiamenti climatici che per la difesa del suolo, sono passi importanti". Nell’occasioni due classi delle scuole primarie di Montopoli hanno piantato 10 nuovi alberi.

Il ringraziamento della sindaca Linda Vanni: "Grazie a Unicoop Firenze per questo bellissimo regalo, realizzato sul nostro territorio. In questi mesi abbiamo seguito con attenzione l’avanzamento dei lavori perché aspettiamo con ansia il giorno il cui il bosco sarà accessibile e aperto al pubblico. I cittadini e le cittadine di Montopoli non vedono l’ora di vedere la trasformazione di questo luogo, un’area che è stata completamente bonificata e che adesso è diventata il simbolo di quanto si possa restituire all’ambiente". Parole di apprezzamento anche da parte del professor Stefano Mancuso: "Ci auguriamo è che quanto fatto a Montopoli possa diventare un modello da esportare e replicare in tutta Italia. Soltanto lavorando dal basso e moltiplicando le azioni virtuose, infatti, possiamo sperare di contrastare efficacemente la crisi climatica".