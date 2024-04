Cresce il commercio, in cinque mesi quattro nuovi negozi in paese

Cresce il commercio. Da un’enoteca a una galleria d’arte, da un’estetista a un personal trainer. San Miniato Basso da dicembre a oggi ha visto 4 nuove aperture, dimostrando come la frazione in pianura sia ancora attrattiva verso clientela e soprattutto imprenditori.

Il presidente del Ccn Pierfranco Speranza in questi giorni si è recato da Elena Brotini, che in un nuovo fondo ha aperto il suo studio dove svolge l’attività di personal training. A precederla, le Cantine Sommiano, la galleria Greco Arte e l’estetica Sacri sono state protagoniste del taglio del nastro.

"San Miniato Basso è un’area attrattiva per il commercio - commenta soddisfatto Speranza -, una delle zone più appetibili del comprensorio del Cuoio. Siamo veramente lieti come Ccn di essere coinvolti a livello associativo e non vediamo l’ora di sviluppare tante iniziative anche con i nuovi esercenti, ora che la bella stagione è alle porte". Un segnale di importante vitalità, dunque, per la grande realtà – particolarmente vocata al commercio, ma anche all’artigianato – che si sviluppo ai piedi della Rocca. Una realtà dove il Centro commerciale naturale è particolarmente attivo con tante iniziative di supporto durante l’anno, sia nei mesi estivi che in quelli invernali. Le nuove aperture sono un segnale carico di significati.

C. B.