"Così si allunga la lista dei borghi abbandonati, noi lo impediremo"

Il cuore del centro storico dariqualificare infiamma anche il clima politico ad un anno esatto dal voto amministrativo di San Miniato. I partiti stanno già scaldando i motori. "Più che un progetto che riqualifica Piazza del Popolo con una sua identità, recuperando anche parte della sua storia, si tratta di una semplice ripavimentazione, tra l’altro eliminando la quasi totalità dei parcheggi, che sono una delle criticità principali del centro storico irrisolte", attacca il circolo di Fratelli d’Italia guidato da Piero Taddeini. "Il sindaco Giglioli e la sua squadra con questo atto hanno presentato un progetto figlio della “furia” e sorella della “fretta” ma soprattutto privo di una visione futura della piazza – prosegue FdI– . Basta farla per non perdere i finanziamenti Pnrr. Addirittura dando la responsabilità alla Sovrintendenza del fatto che non si poteva fare troppo di meglio. Tutto falso".

"I dati emersi dalle discussioni successive apparse anche sui social, evidenziano un progetto poco approfondito, poco studiato, con le idee poco chiare, penalizzante per le attività commerciali della piazza, per i servizi, per gli uffici oltre che per i cittadini residenti – è l’affondo del partito di Giorgia Meloni – . Ai problemi della Ztl si aggiungeranno anche quelli di Piazza del Popolo. Qui c’è grande approssimazione e superficialità. C’è la mancanza di rispetto verso un nucleo abitativo che, se il progetto andasse avanti, potrebbe perdere servizi essenziali come ad esempio la farmacia oltre a mettere a rischio attività presenti da sempre". "I disagi sarebbero troppi ed i samminiatesi non meritano un trattamento del genere – conclude FdI – Se il sindaco vuole allungare la lista dei “borghi abbandonati”, noi lo impediremo. Fratelli d’Italia è pronto a riportare a San Miniato quella sana dinamicità, quell’attrattività residenziale che merita. C’è molto lavoro, ma con l’aiuto dei cittadini siamo sicuri di farcela. Manca solo un anno".