Al Fermi di Pontedera sono aperte le iscrizioni al corso serale per il conseguimento del diploma in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (ex periti agrari). "Le articolazioni disponibili, a partire dal secondo periodo didattico, sono due, Viticoltura ed Enologia e Produzioni e Trasformazioni – spiegano dalla scuola diretta dal professor Luigi Vittipaldi – Alcune discipline sono in comune ad entrambe le articolazioni. Il percorso disciplinare prevede oltre alle ore teoriche svolte in aula, anche delle esercitazioni pratiche eo di laboratorio da svolgere negli spazi idonei. Il nostro istituto possiede, infatti, un laboratorio di chimica e trasformazione dei prodotti, un laboratorio di biotecnologie e agraria, un laboratorio agricolo ’La Bianca’ di circa 3.000 metri quadri, un laboratorio apicoltura e un laboratorio avicoltura.

Il corso serale è gratuito, la validità legale del diploma è la medesima dello stesso conseguito in orario mattutino. Gli orari sono costruiti sulle esigenze di uno studente adulto eo lavoratore che voglia avviare o ripristinare un percorso educativo". Lezioni dal lunedì al venerdì, con orario di massima dalle 17,45 alle 22,45.