Coriandoli, maschere e tanta solidarietà

Sarà un carnevale all’insegna della solidarietà quello che animerà Castelnuovo Valdicecina con la prima edizione della Festa Country, la nuova iniziativa organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Castelnuovo Valdicecina Vivi Castelnuovo e Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Castelnuovo Valdicecina e Toscana Promozione Turistica. Domani dalle 18 cappelli da cowboy, balli e musica country saranno protagonisti alla Pista del Piazzone. "All’ingresso sarà possibile donare un contributo in favore della Odv Milano 25 di Zia Caterina alla quale devolveremo interamente il ricavato - spiega la presidente del Centro Commerciale Naturale di Castelnuovo Valdicecina e del direttivo Confcommercio Castelnuovo Valdicecina Elisa Fedi. Zia Caterina ha allestito un coloratissimo taxi a misura di bambino per organizzare viaggi e iniziative in favore dei piccoli pazienti con disabilità motorie o patologie oncologiche dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Una realtà che abbiamo conosciuto in occasione della rassegna "Borghi della lettura", a cui abbiamo aderito ospitando vari autori letterari di fama nazionale".