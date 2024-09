Controlli nei boschi dello spaccio. Bivacchi per confezionare la droga

CASTELFRANCO-S. CROCE

Quattro bivacchi degli spacciatori di droga sono stati smantellati nei boschi delle Cerbaie dai carabinieri della compagnia di San Miniato e dai carabinieri forestali di Calci. Controllate diverse persone e tre locali notoriamente frequentati dai giovani originari del Magreb che gravitano nella zona boschiva tra Orentano, Villa Campanile, Galleno e Staffoli, nei comuni di Castelfranco e Santa Croce, e che sono tra le persone notoriamente tenute sotto osservazione dagli stessi militari dell’Arma.

Nei bivacchi smantellati sono stati trovati indumenti, teli in plastica per ripararsi dal freddo e incarti di cellophane per il confezionamento dello stupefacente. Materiale che ha confermato una presenza di postazioni di spaccio non occasionali. I boschi si trovano nelle aree vicine alla Riserva naturalistica di Montefalcone.

L’obiettivo dei controlli, fanno sapere i carabinieri della compagnia di San Miniato e del comando provinciale di Pisa, "è il perseguimento della prevenzione e della repressione del traffico di sostanze stupefacenti". L’operazione, una delle tante approntate dai militari dell’Arma dallo scorso anno, ha visto impegnati i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di

San Miniato e delle stazioni della zona, coadiuvati dal nucleo carabinieri forestali di Calci con posti di controlli sulle strade.

Sottoposti a controlli e accertamenti 36 veicoli e 59 persone nei confronti di alcune delle quali sono state multate per guida senza patente, mancata copertura assicurative e revisione del veicolo. Controllati anche tre esercizi pubblici notoriamente frequentati da giovani magrebini. Quello del contrasto al traffico delle sostanze stupefacenti nelle zone collinari è un obiettivo prioritario dei carabinieri della compagnia di San Miniato.

g.n.