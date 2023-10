Connessione a singhiozzo: "Così è impossibile perfino lavorare"

Puntualmente, tornano i disagi della rete internet a Volterra e Pomarance, in down dalla notte fra domenica e lunedì scorsi, per l’intera giornata di lunedì e fino a ieri. Una blackout che attanaglia la Valle con una cadenza temporale che sta diventando quasi mensile e che si trasla in problemi che attanagliano utenze private e pubbliche, uffici, per interi giorni. Telefoni fissi muti, connessione internet desaparecida: è un’istantanea non isolata, ma reiterata.

E’ il Pd di Pomarance a farsi portavoce di una rabbia collettiva in un’area, la Valdicecina, dove l’innovazione digitale deve ancora compiere passi da gigante. "Definire disastrosa la condizione dei collegamenti internet in Alta Valdicecina è peccare, a dir poco, di ottimismo – è l’esordio del Partito Democratico – se restringiamo il raggio dei guasti a Pomarance, la linea ha sistematiche interruzioni con cadenza ormai quasi mensile nel centro storico, dove la fibra non è mai arrivata, né, ci è dato di capire se arriverà. La situazione è tragica, non giriamoci intorno, con linee fatiscenti che funzionano a singhiozzo mettendo in continua difficoltà utenze private e commerciali. Nel resto del Comune purtroppo la situazione è ancora più difficile perché spesso non solo non funziona internet ma nemmeno la normale comunicazione telefonica".

Basta mettere in fila le segnalazioni nel capoluogo geotermico, unite a quelle nel Comune di Volterra, dato che in entrambi i territori si verificano situazioni di guasti speculari alle linee internet e alla telefonia fissa. Disservizi che si ripetono da tempo. "Non stiamo esagerando - puntualizza il Pd - è sufficiente che Tim faccia una statistica sui guasti segnalati e vedrà che abbiamo ragione. Dobbiamo quindi constatare come i dichiarati sforzi dell’azienda di voler implementare e potenziare i servizi internet sul nostro territorio restano per ora delle belle intenzioni, con effetti che sul piano pratico sono praticamente nulli. Ma quel che è peggio è che nonostante i ripetuti richiami da parte dell’amministrazione comunale l’azienda sembri ignorare questa forte situazione di disagio, evitando ogni intervento concreto verso soluzioni definitive. Tutto ciò mentre ai cittadini le bollette arrivano, con estrema regolarità e senza sconti per nessuno".

Infine, un appello da parte del Pd: al gestore Tim e alle istituzioni locali: "Vogliamo dire basta a questa grave situazione di disagio che penalizza fortemente cittadini e attività, richiamando da una parte l’azienda a corrispondere pienamente a quanto previsto nella carta dei servizi e dall’altro lato le istituzioni a agire con ancora maggior decisione affinché questa grave situazione di continui disservizi sia risolta al più presto".