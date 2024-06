Conferma a Calcinaia. Alderigi fa il pieno di voti: "Ripagati i tanti sforzi"

CALCINAIA

Una vittoria schiacciante quella di Cristiano Alderigi, sindaco uscente e riconfermato a pieno titolo dai cittadini di Calcinaia e Fornacette. Alderigi, appoggiato dalla lista Uniti per Calcinaia, è arrivato al 68,42% con 4.065 voti, ben 1.136 voti in più rispetto a cinque anni fa quando però le liste in corsa erano tre.

"Una vittoria che ripaga i tanti sforzi, il tanto lavoro fatto in questi anni nonostante la pandemia, il post-Covid, l’aumento dei costi di energia e materiali non ci hanno aiutato ma nonostante tutto abbiamo portato avanti tanti lavori pubblici" sono le prime parole di Alderigi ancora sindaco. E sulla nuova giunta. "Ho stabilito dei criteri da seguire, ci devo pensare qualche giorno".

Si ferma al 31,58% con 1.876 voti la corsa di Daniele Ranfagni appoggiato dalla lista Adesso Calcinaia, alla sua prima corsa da candidato. "Dico 1876 grazie – così Ranfagni – il voto è insindacabile ed i cittadini di Calcinaia e Fornacette hanno scelto di continuare con l’amministrazione uscente, ne prendiamo atto, e la nostra sarà un’opposizione di controllo, talvolta propositiva, perché il risultato è netto". Il Consiglio comunale avrà 16 consiglieri più il sindaco e sarà così composto.

Appartenenti alla lista Uniti per Calcinaia: Giulia Guelfi (285), Flavio Tani (225), Giulio Doveri (200), Giacomo Donati (178), Erika Biagetti (154), Eva Masoni (150), Christian Massa (146), Attilio Menicucci (102), Pier Paolo Gozzoli (85), Michela Piscicelli (77) e Tiziana Villani (77). Appartenenti alla lista Adesso Calcinaia: Daniele Ranfagni, Matteo Becherini (218), Elisa Venanti (128), Caterina Crimeni (78) e Marco Buggiani (61). *tra parentesi i voti ottenuti.

Luca Bongianni