Conciario, formazione e lavoro. Settore e scuole a confronto: "Tante opportunità in azienda"

Un primo importante momento formativo. Si è svolta al Polo Tecnologico Conciario, e ha visto la partecipazione di numerosi docenti e presidi di scuole medie e superiori del distretto conciario, la prima giornata di orienteering. Il progetto, che vede la collaborazione delle amministrazioni locali, mira anche a valorizzare i percorsi scolastici legati alla filiera-moda promossi dagli istituti Cattaneo di San Miniato e Checchi di Fucecchio che hanno rispettivamente un indirizzo chimico-conciario e uno calzaturiero. Nel corso dell’iniziativa hanno portato il proprio contributo Valentina Aprea, esperta di politiche scolastiche e istruzione e Stefania Saviolo, professoressa di fashion luxury management all’Università Bocconi.

"Dobbiamo valorizzare tutti gli strumenti utili a spiegare a famiglie, scuole e studenti le tante opportunità di lavorare con successo nell’industria della moda,

e nel comparto conciario", ha detto Paolo Bastianello, presidente Comitato Education Confindustria Moda al debutto del progetto promosso da Unic-Concerie Italiane, e rivolto ai docenti delle scuole del distretto preposti alle attività di orientamento scolastico. "I docenti e i dirigenti scolastici presenti all’evento hanno mostrato concreto interesse – dice Fulvia Bacchi, direttore generale Unic – che crediamo possa dare un contributo reale in termini di sensibilizzazione sulle molte opportunità di lavoro connesse al conciario" "Dall’area chimica a quella della ricerca ambientale, anche grazie alle trasformazioni in corso nel moderno mercato del lavoro – aggiunge il presidente Bastianello – sono già in crescita le opportunità di svolgere un lavoro di successo legato a diversi settori del manifatturiero"

C. B.