Concerto benefico a Terricciola: "Tramonto al santuario" in musica

TERRICCIOLA

Veronica Rudian, pianista e compositrice di Bordighera, si esibirà domani alle 19 al Santuario della Chiesa di Terricciola in occasione del concerto benefico "Tramonto al Santuario",promosso e organizzato dall’associazione "Misericordia di Terricciola" con la collaborazione dell’agenzia di booking Life For Music e con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione del comune di Terricciola.

L’artista, dedita al piano fin dall’età di 4 anni e ammessa a 8 nella prestigiosa Accademia Pianistica F. Chopin di Padova, ha approfondito a Varsavia lo studio di Chopin, che rimane uno dei suoi preferiti assieme a Debussy. Nonostante la formazione, però, ascolta di tutto: da Harry Styles ai Pink Floyd, a pezzi metal, ammette di aver bisogno di spaziare a seconda della stagione e dello stato d’animo. “La musica - dice l’artista ligure - mi ha aiutata in passato e ogni volta che suono cerco di portare positività e un sorriso a chi mi ascolta. Sono onorata e felice di partecipare coi miei pezzi a questo evento benefico e per di più in un momento suggestivo come quello del tramonto".

Ora, infatti, la musica classica resta solo un (pur prezioso!) esercizio per le mani e Veronica compone da sola i suoi brani. "Il tramonto - aggiunge - mi ispira come la notte. I miei pezzi sono sempre nati di getto, ma sempre in uno di questi due momenti della giornata". Ecco che con la cornice del borgo di Terricciola, la pianista eseguirà dal vivo due suoi nuovi brani "Farfalle" e "Confusion" e alcune composizioni tratte dal suo ultimo album di inediti "Il viaggio". Rudian nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi premi, realizzato prestigiose collaborazioni e composto colonne sonore, ma quello che le rende più onore è essere artista socialmente impegnata. Anche in questo caso la causa è nobile perché il raccolto dell’iniziativa sarà interamente devoluto a favore dell’associazione "Misericordia di Terricciola" per l’acquisto di prodotti elettromedicali per le ambulanze che operano sul territorio.

L’ingresso al concerto è a offerta libera e durante l’evento sarà possibile visitare la chiesa di Terricciola che rimarrà aperta tutta la serata.

Maria Cristina Capaccioli