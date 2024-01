Con l’Ape contro una macchina, terribile incidente. Morto il conducente

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 29 gennaio 2024 – L’impatto non gli ha lasciato scampo. Per cause ancora da accertare, la sua Ape è finita contro una macchina e nell’incidente è stato lui ad avere la peggio. E’ morto così nel pomeriggio di oggi un pensionato di 85 anni: lo schianto è avvenuto nel Comune di Santa Croce.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, oltre alla polizia municipale per gli accertamenti. Lo schianto tra l’Ape e una Fiat Punto è avvenuto sulla strada provinciale Francesca Nord all’incrocio con via del Castellare e via Rivolta, nel comune di Santa Croce sull’Arno.