Comunità energetiche rinnovabili. Il Comune inizia il percorso

Un incontro partecipato che si è concluso con la volontà di iniziare un cammino importante. E’l’incontro, in saletta Kienerk, promosso dall’amministrazione comunale ed in particolare dall’assessore Carlo Signorini a cui ha partecipato il dottor Giovanni Morelli, funzionario della Fondazione Cer Italia, esperto in materia di comunità energetiche rinnovabili. Infattti una Comunità Energetica è un insieme di persone che, in uno scambio tra pari, condividono energia rinnovabile e pulita.

Tutto questo nasce innanzitutto da una necessità: la transizione energetica richiede l’individuazione di un nuovo modello energetico basato sulla condivisione degli impianti di produzione di energia rinnovabile. E’ stata l’occasione – spiega una nota dell’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Lenzi – per chiarire, al numeroso pubblico presente, il funzionamento e le opportunità che la partecipazione alle comunità energetiche offrono in termini economici e di un uso corretto e razionale del consumo energetico, con conseguenti benefici ambientali.

Quindi l’annuncio. L’amministrazione comunale inizierà il percorso istituzionale per l’adesione alla Cer (Comunità Energetica Rinnovabile) che prevede, tra l’altro, ricadute positive per i soggetti che si trovano in povertà energetica. L’assessore Signorini e la giunta comunale – conclude la nota – sono a disposizione di coloro che, non avendo partecipato all’iniziativa, intendono comunque far parte del progetto.